شركة الكهرباء: فقد التغذية عن هذه المحطات بطرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس أدت اليوم السبت إلى فقد التغذية عن محطات 30 ك.ف وهي التبة – المدفعية – الغازات – النهر الصناعي. وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن الفرق الفنية التابعة للشركة لم تتمكن من الدخول إلى المواقع المطلوبة لمعرفة أسباب خروج المحطات عن الخدمة بسبب الأوضاع الأمنية.

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