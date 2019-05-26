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بريطانيا: من المهم إطلاق سراح المحتجزين تعسفيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن رينولدز عن سعادته بعودة الصحفيين اللذين كانا مختطفين خلال تغطيتهما لاشتباكات العاصمة طرابلس. وقال رينولدز في تغريدة له بموقع “تويتر” “سعيد بخبر عودة الصحفيان محمد القرج ومحمد الشيباني بأمان إلى ذويهم” مضيفا “حُرية الصحافة والإعلام حق أساسي” مردفا “من المهم إطلاق سراح جميع من هم تحت الاحتجاز التعسفي في ليبيا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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