بريطانيا: من المهم إطلاق سراح المحتجزين تعسفيا

أعرب سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن رينولدز عن سعادته بعودة الصحفيين اللذين كانا مختطفين خلال تغطيتهما لاشتباكات العاصمة طرابلس. وقال رينولدز في تغريدة له بموقع “تويتر” “سعيد بخبر عودة الصحفيان محمد القرج ومحمد الشيباني بأمان إلى ذويهم” مضيفا “حُرية الصحافة والإعلام حق أساسي” مردفا “من المهم إطلاق سراح جميع من هم تحت الاحتجاز التعسفي في ليبيا”.
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