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مؤسسة النفط تتخذ هذه الإجراءات بشأن حريق مصحة النفط بطرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط  تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والتواصل مع السلطات المحلية لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع أمس الجمعة في مصحة النفط بطرابلس غرغور.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن حريقا نشببمخزن الأدوية التابع للمصحّة ظهر أمس الجمعة وتمكن عناصر الإطفاء من إخماده في غضون ساعتين مشيرة إلى أنه لم يسفر عن أي إصابات.

وقامت كلّ من المؤسسة وإدارة المصحّة بعقد اجتماع طارئ برئاسة رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله لمراجعة البروتوكولات الأمنية الطارئة والبدء في تنفيذها لضمان تواصل عمليات المستشفى. وقال صنع اللهإنّ لجنة الطوارئ ستقوم بالكشف عن الكيفية التي اندلع بها الحريق في اقرب وقت.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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