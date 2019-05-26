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حفتر: “سلامة” وسيط منحاز ويريد تقسيم ليبيا

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش ، أن المعركة مستمرة في طرابلس حتى ننزع السلاح من الميليشيات حتى يستأنف الحوار.
‏وأكمل حفتر،في حوار مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية، أعداؤنا والمبعوث الدولي يريدون تقسيم ليبيا، مؤكدا أن المبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أصبح وسيطا منحازا
‏وأضاف حفتر، سييقى الليبيون متحدين وستبقى ليبيا بلدا واحدا
وأكمل حفتر ، أن الجيش تحرك بعد فشل 6 جولات من الحوار، وعدم قُدرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على اتخاد قرارات حقيقية، بسبب سيطرة المجموعات المسحلة في طرابلس.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • سلامة اختار سكة بلاتر الذى افسدته قطر وشوية مصارى تجعله فى العلالى وطظ فى الذمة والضمير عند اصحاب النفوس التى تضعف امام التيوس المفسدة فى الارض ونجده تغير موقفها وتستخدم تعبيرات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان فى الامر سر سينكشف يوما ياسلامة بعد ات تاكد ان سلامة ليس بخير وان البلد التى انجبت سلمى حايك انجبت ايضا سلامة خايب

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