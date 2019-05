حفتر: “سلامة” وسيط منحاز ويريد تقسيم ليبيا

أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش ، أن المعركة مستمرة في طرابلس حتى ننزع السلاح من الميليشيات حتى يستأنف الحوار.

‏وأكمل حفتر،في حوار مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية، أعداؤنا والمبعوث الدولي يريدون تقسيم ليبيا، مؤكدا أن المبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أصبح وسيطا منحازا

‏وأضاف حفتر، سييقى الليبيون متحدين وستبقى ليبيا بلدا واحدا

وأكمل حفتر ، أن الجيش تحرك بعد فشل 6 جولات من الحوار، وعدم قُدرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على اتخاد قرارات حقيقية، بسبب سيطرة المجموعات المسحلة في طرابلس.

