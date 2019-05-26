أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش ، أن المعركة مستمرة في طرابلس حتى ننزع السلاح من الميليشيات حتى يستأنف الحوار.
وأكمل حفتر،في حوار مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية، أعداؤنا والمبعوث الدولي يريدون تقسيم ليبيا، مؤكدا أن المبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أصبح وسيطا منحازا
وأضاف حفتر، سييقى الليبيون متحدين وستبقى ليبيا بلدا واحدا
وأكمل حفتر ، أن الجيش تحرك بعد فشل 6 جولات من الحوار، وعدم قُدرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على اتخاد قرارات حقيقية، بسبب سيطرة المجموعات المسحلة في طرابلس.
The post حفتر: “سلامة” وسيط منحاز ويريد تقسيم ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.
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