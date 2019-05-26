المشير حفتر يحسم موقف العمليات العسكرية في طرابلس والشرط الوحيد لإيقافها وإستئناف الحوار

حسم المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، موقف العمليات العسكرية، والشرط الوحيد لإيقافها، مؤكداً أن العمليات العسكرية لن تتوقف في ضواحي طرابلس، حتى يتم نزع سلاح المجموعات المسلحة في كل ليبيا، ولا يمكن استئناف الحوار، إلا بهذا الشرط.

وأوضح المشير في حوار مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية، أن القوات المسلحة، تحركت، بعد فشل 6 جولات من الحوار، وعدم قُدرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على اتخاد قرارات حقيقية، بسبب سيطرة المجموعات المسحلة في طرابلس. وِفقًا لما نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

وأشار القائد العام في الحوار، أن الجولة الأخيرة، طرابلس، أدرك من خلالها من يملك القرار الحقيقي في طرابلس، وأن فائز السراج يخضع لسلطة المجموعات المسلحة ، مؤكدا في حواره مع الصحيفة، إن الحل السياسي يبقى هو الهدف.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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