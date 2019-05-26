المشير خليفة حفتر: ستبقى ليبيا مُوحّدة ما دُمت على قيد الحياة

أكد المشير خليفة حفتر، أن تقسيم ليبيا لن يحدث، وهذا الأمر يعدّ مستحيلا، وسيبقى الليبيين موحدين، مشيرا أن هذا الأمر لن يحدث وأنا على قيد الحياة.

ووصف حفتر في مقابلة مع صحيفة لوجورنال دو ديمانش الفرنسية، المبعوث الأممي غسان سلامة، بالمنحاز في الصراع الدائر في ليبيا، ولم يعد الوسيط بين الأطراف في ليبيا، مضيفا في حديثه أن خصوم ليبيا، والمناهضين للمؤسسات الرسمية وتفعيلها. وإعادة الاستقرار والأمن، يسعون لتقسيم ليبيا وتشتيتها.

وأعلن القائد العام للجيش الوطني، في حديثه، أن وحدة ليبيا هي الأساس والمشروع الوطني لكل الليبيين، وأما الباقي فلا يهمنا أبدًا. واصفا بقوله: الباقي مجرد وهم.

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