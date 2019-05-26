معركة طرابلس.. مقتل آمر سرية تابعة للجيش الوطني في محور وادي الربيع

قالت مصادر مطلعة ان آمر السرية الأولى في اللواء 26 التابعة للجيش الوطني الليبي، ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻌﻄﻲ ﺳﻼمة ﺍﻟﻐﺰوي الورشفاني قتل في محور وادي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس.

ويعد الورشفاني ثاني قيادي رفيع يلقى حتفه في القتال منذ انطلاق العمليات العسكرية في 4 أبريل بمحيط العاصمة الليبية طرابلس.

وشنت قوات الجيش الوطني هجوما واسعاً منذ ساعات الصباح الأولى من فجر السبت، وأستهدفت خلال الهجوم عدد من المحاور في الوقت ذاته، محرزة تقدماً ملحوظاً.

وكانت شعبة الإعلام الحربي الليبي أكدت أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة العربية الليبية تقدمت بخطى ثابتة في جميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وأشارت الشعبة إلى أن تقدمات اليوم كانت في كافة المحاور وأهمها محور طريق مطار طرابلس الدولي.

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