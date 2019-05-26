صحة الوفاق تدعو البعثة الأممية لإدانة استهداف سيارات الإسعاف

دعت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، البعثة الأممية في ليبيا ومنظمة الصحة العالمية وكل المنظمات ذات الاختصاص، إلى إدانة استهداف الأطقم الطبية والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف في محاور القتال.

وطالبت الوزارة في بيان مُسجّل لها، عبر صفحتها، مكتب النائب العام بفتح تحقيق في حادثة استهداف المراكز والأطقم الطبية، واعتبارها جرائم حرب. داعية المؤسسات المدنية بالوقوف صفًا واحدا، أمام هذه الاعتداءات.

و يعمل مركز الطب الميداني والدعم، مند بداية الاشتباكات المسلحة في ضواحي طرابلس، على إسعاف المدنيين وإخراجهم من بؤر التوتر، بمناطق الاشتباكات.

وتواصل المنظمات الإنسانية في ليبيا، وعلى رأسها الهلال الأحمر وفوج الكشاف والمرشدات في ضواحي العاصمة، عمليات إنقاذ العائلات وإخراجهم من مواقع التي تتعرض للقصف العشوائي، وتعمل على إسعافهم وتوفير ممرات آمنة لهم.

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