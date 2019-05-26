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صحة الوفاق تدعو البعثة الأممية لإدانة استهداف سيارات الإسعاف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، البعثة الأممية في ليبيا ومنظمة الصحة العالمية وكل المنظمات ذات الاختصاص، إلى إدانة استهداف الأطقم الطبية والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف في محاور القتال.

وطالبت الوزارة في بيان مُسجّل لها، عبر صفحتها، مكتب النائب العام بفتح تحقيق في حادثة استهداف المراكز والأطقم الطبية، واعتبارها جرائم حرب. داعية المؤسسات المدنية بالوقوف صفًا واحدا، أمام هذه الاعتداءات.

و يعمل مركز الطب الميداني والدعم، مند بداية الاشتباكات المسلحة في ضواحي طرابلس، على إسعاف المدنيين وإخراجهم من بؤر التوتر، بمناطق الاشتباكات.

وتواصل المنظمات الإنسانية في ليبيا، وعلى رأسها الهلال الأحمر وفوج الكشاف والمرشدات في ضواحي العاصمة، عمليات إنقاذ العائلات وإخراجهم من مواقع التي تتعرض للقصف العشوائي، وتعمل على إسعافهم وتوفير ممرات آمنة لهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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