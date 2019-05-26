الاعلام الحربي ينشر مشاهد استهداف “سرية الكورنيت” لقوات الوفاق جنوب طرابلس

نشرت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي مشاهد من استهداف المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في محاور جنوب العاصمة طرابلس خلال الهجوم الموسع الذي شنته القوات المسلحة امس السبت.

ويظهر في التسجيل المصور التي اوردته شعبة الاعلام الحربي على صفحتها في موقع فيسبوك قيام سرية الكورنيت التابعة للجيش الوطني بإستهداف تجمعات وآليات لقوات الوفاق.

وشنت قوات الجيش الوطني هجوما واسعاً منذ ساعات الصباح الأولى من فجر السبت، وأستهدفت خلال الهجوم عدد من المحاور في الوقت ذاته، محرزة تقدماً ملحوظاً.

وكانت شعبة الإعلام الحربي الليبي أكدت أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة العربية الليبية تقدمت بخطى ثابتة في جميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وأشارت الشعبة إلى أن تقدمات اليوم كانت في كافة المحاور وأهمها محور طريق مطار طرابلس الدولي.

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