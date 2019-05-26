اخبار ليبيا الان

“جولة رمضانية” في غريان بعد دخول الجيش الوطني.. صور

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت مديرية الأمن في مدينة غريان بالمجاهرة بالأمن في مناطق المدينة، لحفظ أمن المواطنين والمواطنات.

وأوضح أحد ضباط الأمن في المدينة، أن دخول الجيش الوطني للمدينة، ساهم بشكل كبير في بسط الأمن، بالتنسيق بين الأجهزة المختصة بالمدينة.

وعبّر المواطنين عن فرحتهم بقدوم الجيش الوطني للمدينة، وإعادة الأمن لها بعد فترة طويلة عاشتها بعيدا عن المؤسسة العسكرية، والانضباط الأمني الذي يغيب عن عدة مدن ليبية.

وأشار أحد ضباط الشرطة العسكرية في المدينة، إلى أن الجهاز العسكري، يعمل على تأمين المدينة على مدار الساعة، من أيّ خروقات قد تحدث، موضحًا أن الأوضاع مستقرة أمنيًا. نافيًا الإشاعات التي تبثّها بعض الوسائل الإعلامية التي تثير الفتنة في المدينة.

ونشرت وكالة الأنباء الليبية، مقطع فيديو لشُعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، ينفي ما يتم تداوله في مواقع ووسائل إعلام مناهظة للمؤسسة العسكرية، عن المدينة بأنها تعيش في أوضاع مأساوية.

وأظهر مقطع الفيديو، تجوّل المواطنين، بعد الإفطار، في شوارع المدينة، مع انتشار أمني في مداخل المدينة لحفظ أمنها واستقرارها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك