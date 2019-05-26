“جولة رمضانية” في غريان بعد دخول الجيش الوطني.. صور

باشرت مديرية الأمن في مدينة غريان بالمجاهرة بالأمن في مناطق المدينة، لحفظ أمن المواطنين والمواطنات.

وأوضح أحد ضباط الأمن في المدينة، أن دخول الجيش الوطني للمدينة، ساهم بشكل كبير في بسط الأمن، بالتنسيق بين الأجهزة المختصة بالمدينة.

وعبّر المواطنين عن فرحتهم بقدوم الجيش الوطني للمدينة، وإعادة الأمن لها بعد فترة طويلة عاشتها بعيدا عن المؤسسة العسكرية، والانضباط الأمني الذي يغيب عن عدة مدن ليبية.

وأشار أحد ضباط الشرطة العسكرية في المدينة، إلى أن الجهاز العسكري، يعمل على تأمين المدينة على مدار الساعة، من أيّ خروقات قد تحدث، موضحًا أن الأوضاع مستقرة أمنيًا. نافيًا الإشاعات التي تبثّها بعض الوسائل الإعلامية التي تثير الفتنة في المدينة.

ونشرت وكالة الأنباء الليبية، مقطع فيديو لشُعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، ينفي ما يتم تداوله في مواقع ووسائل إعلام مناهظة للمؤسسة العسكرية، عن المدينة بأنها تعيش في أوضاع مأساوية.

وأظهر مقطع الفيديو، تجوّل المواطنين، بعد الإفطار، في شوارع المدينة، مع انتشار أمني في مداخل المدينة لحفظ أمنها واستقرارها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية