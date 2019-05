المتوسط:

أفادت الإدارة العامة للدعم المركزي بمديرية أمن طرابلس، بأن مكتب المدينة القديمة التابع للإدارة العامة للدعم المركزي يقوم بتسيير دوريات وتمركزات أمنية داخل العاصمة الليبية طرابلس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار.

