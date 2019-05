بسبب الاشتباكات.. “الكهرباء” تعلن خروج 6 محطات عن الخدمة

المتوسط:

كشفت الشركة العامة للكهرباء، عن خروج 6 محطات عن الخدمة نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس منذ شهر أبريل الماضي.

وأفادت الشركة، بأنه نتيجة للاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة طرابلس فُقدت التغذية عن محطات 30 ك.ف وهي: «التبةوالمدفعية والغازات والنهر الصناعي».

وأشارت الشركة إلى أن «الفرق الفنية التابعة للشركة لم تتمكن من الدخول إلى المواقع المطلوبة لمعرفة أسباب خروج المحطات عن الخدمة بسبب الأوضاع الأمنية».

