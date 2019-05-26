التكبالي: الرئاسي إتخذ خطوات عملية لتقسيم ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن طرابلس علي التكبالي إن خروج بعض النواب المقاطعين للبرلمان والذين لم يحضروا أي جلسة للمجلس والمجاهرة بتشكيل مجلس نواب في طرابلس جاء لهدم آخر صرح يحوي كل الليبيين في بوتقة واحدة،لافتاً إلى قيام المجلس الرئاسي باتخاذ خطوات عملية لتقسيم ليبيا دون الالتفات لمجلس النواب الجسم الشرعي بالمنطقة الشرقية وذلك بدعم قطري لتنفيذ المخطط.

التكبالي أشار في تصريح لصحيفة “الإتحاد” أمس السبت إلى لعب المال القطري والدعاية المركزة لإعلام الإخوان دوراً كبيراً لمحاولة تشويه الجيش والبرلمان وتعميق الانقسام وتبريره مع استمرار قناة الجزيرة في شيطنة الجيش وقائده العام واللعب على أوتار القبلية والجهوية بالإضافة إلى الإصرار على تصوير الجيش الذي يسعى لتحرير طرابلس بأنه جيش الشرق رغم أن غالبية قيادته من مدن المنطقة الغربية.

ولفت إلى تسويق الإعلام القطري لأكاذيب حصار طرابلس ومنح شرعية تدفق السلاح التركي والقطري وهي مرحلة متقدمة لتقسيم البلاد ، مؤكداً أن تقدم الجيش الوطني السريع شل تفكيرهم وأرعبهم وأنذرهم بفشل مخططاتهم للتقسيم خصوصاً بعد أن وجدوا إجماعاً على حفظ وحدة البلاد من جميع أبناء ليبيا.

وحذر عضو مجلس النواب قطر من التسويق لتقسيم ليبيا لتحقيق أطماعهم في احتكار مصادر الغاز والنفط الليبي ومساعدة تركيا في مهمتها للتحضير لشرق أوسط جديد تحصل فيه على جزء من الصفقة على الأقل يتمثل في استعادة مستعمراتها السابقة خاصة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية