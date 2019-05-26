المشير حفتر: العملية السياسية يجب أن يسبقها إنهاء المليشيات أولاً

قال القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إن المبعوث الأممي إلى ليبيا تحول إلى وسيط منحاز.

وأضاف حفتر في تصريح لـصحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية نشرته وترجمته وكالة فرانس برس بأن العودة للحل السياسي، يجب أن تسبقها إنهاء وجود المليشيات أولا ، مشيرا إلى أن المشكلة في طرابلس تتمثل بالأساس في غياب الأمن ، وأنه لا وجود لحل طالما استمرت المليشيات والجماعات الإرهابية، ولا بد من استخدام الوسائل العسكرية لفتح طريق سياسية، مشيرا إلى أن من يرفع العلم الأبيض ويسلم سلاحه ويعود لبيته سيبقى آمنا بسلام”.

كما وأضاف القائد العام أن تقسيم ليبيا، ربما ما يريده خصومنا وربما هذا ما يبتغيه غسان سلامة أيضاً.

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