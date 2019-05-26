مالطا تُنقذ أكثر من 200 مُهاجر

تمكن أحد القوارب التابعة للقوات المُسلحة المالطية من انتشال ما يزيد عن 200 مُهاجر كانوا على متن قاربين عالقين وسط البحر المُتوسط بالقرب من شواطئ جنوب مالطا، وذلك بحسب ما أكده المتحدث باسم القوات المُسلحة المالطية.

وأشار المُتحدث إلى أن القوات المُسلحة أرسلت أحد قواربها لإنقاذ قارب مُهاجرين كان على وشك الغرق جنوب البلاد، قبل أن يعترض طريقه قارب مُهاجرين آخر وهو في طريق العودة ويقوم بإنقاذهم أيضاً.

وبحسب تصريحات المُتحدث، فإن الدورية عادت بالمُهاجرين المُنقذين إلى البلاد، فيما لم يُوضح طبيعة الإجراءات التي ستُتخذ في حقهم.

وقالت القوات المالطية إن تحسن الأحوال الجوية أدى لزيادة عمليات الهجرة عبر البحر انطلاقا من ليبيا وتونس والجزائر على مدى اليومين الماضيين إذ وصل 12 قارب مهاجرين إلى صقلية وسردينيا ولامبيدوزا.

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