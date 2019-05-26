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جهاز النهر: اعتداء على محطة جنوب زليتن يتسبب في فصل المسار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عن اعتداء استهدف إحدى المحطات بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل الجفارة، جنوب مدينة زليتن، من قبل أحد المواطنين، ما تسبب في فصل المسار الشرقي المغذي لجميع المدن والمناطق الساحلية مصراتة – زليتن – الخمس – القره بوللي، والمناطق المجاورة.

وأوضح الجهاز أن غرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، ستقوم بتفريغ مليون متر مكعب من خط المياه، ليتمكن فريق الصيانة من العمل، مطالبا السلطات المحلية والشرطية والمسؤولين بالتعاون مع الجهاز، لحماية المسار الذي تعرض للمرة الثالثة لعملية اعتداء خلال شهر رمضان.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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