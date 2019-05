مطالبات بإعادة تشكيل مجالس الحكماء

المتوسط:

طالب وزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة، الدكتور عادل الزائدي، عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية التابعين للحكومة الموقتة إلى إعادة تشكيل مجالس الحكماء، متابعا أن الدعوة تأتي في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي دون وصاية من أية جهة أو إقصاء لأي مكون اجتماعي.

وأشار الزائدي، في خطابه للعمداء ورؤساء المجالس التسييرية للبلديات، إلى أن مجالس الحكماء لهم دور ريادي في الماضي والحاضر، والمنحاز في كل العصور للوطن ووحدة الصف ونبذ الفرقة بكافة إشكالها العرفية والمذهبية والسياسية، وإنما هو بمثابة الضمانة الحقيقية للسلم والأمن الاجتماعيين.

