استهداف جديد لمحطة المسار الشرقي بمنظومة الحساونة

وقع استهداف جديد علي المحطة رقم (586) الواقعة علي المسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل الجفاره بمدينة زليتن من قبل أحد المواطنين الأمر الذي ترتب عليه فصل المسار الشرقي المغذي لجميع المدن والمناطق الساحليه مصراته – زليتن – الخمس – القره بوللي والمناطق المجاوره لها حتي يتمكن فريق الصيانه بالمنظومة من العمل علي إصلاحها وعودتها الي العمل من جديد .

وأكدت غرفة التحكم بمنظومة الحساونه سهل الجفاره أنه سيتم تفريغ مليوم متر مكعب من خط المياه ليتمكن فريق الصيانه من العمل .

وطالب الجهاز، السلطات المحليه والشرطية والمسؤولين بتلك المدن التعاون معهم من أجل حماية هذا المسار المار بمدنهم ومناطقهم ووضع حدً لوقف مثل هذه الإعتداءات كالتوصيلات غير الشرعية.

