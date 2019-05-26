“بيدينا نبنوها” تُطلق حملة تمرة الخير

أطلقت جمعية “بيدينا نبنوها” الخيرية في مدينة اجخرة نشاطاتها الدورية في شهر رمضان ضمن حملة “تمرة خير” في شهر الخير .

وتضمنت الحملة توزيع التمور على المواطنين في شوارع المدينة إضافة لزيارات ميدانية لمركز ذوي الاحتياجات الخاصة ودار المسنين ومركز إيواء الأيتام .

وأشار القائمون على الحملة أنه يسعون لإيصال تمور الخير لكافة المواطنين في المدينة آملين أن تتوسع حملتهم الخيرية لتصل إلى المدن المجاورة.

وشهد شهر رمضان هذا العام انتشاراً واسعاً للحملات الخيرية في أغلب المناطق الليبية، بهدف التخفيف من مُعاناة العائلات المحتاجة في الشهر الفضيل.

وتنوّعت الحملات الخيرية بين التي تضمنت مُساعدات عينية للمواطنين وبين موائد الإفطار للصائمين والتي انتشرت بشكل كبير مُؤخراً.

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