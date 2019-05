المتوسط:

قامت أحد القوارب التابعة للقوات المُسلحة المالطية، بإنقاذ ما يزيد عن 200 مُهاجر كانوا على متن قاربين عالقين وسط البحر المُتوسط بالقرب من شواطئ جنوب مالطا، وذلك أفاد به المتحدث باسم القوات المُسلحة المالطية.

وأضاف المتحدث، أن القوات المُسلحة أرسلت أحد قواربها لإنقاذ قارب مُهاجرين كان على وشك الغرق جنوب البلاد، قبل أن يعترض طريقه قارب مُهاجرين آخر وهو في طريق العودة ويقوم بإنقاذهم أيضاً.

وأشار المتحدث، إلى أنَّ الدورية عادت بالمُهاجرين المُنقذين إلى البلاد، بينما لم توضح طبيعة الإجراءات التي ستُتخذ في حقهم.

The post «مالطا»: إنقاذ 200 مهاجر عالقين وسط البحر المتوسط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية