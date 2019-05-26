النهر الصناعي يعلن تفريغ مليون متر مكعب من المياه لإصلاح عطل مسار شرق طرابلس

ليبيا – أكد جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة على أن فرق الصيانة تواصل العمل على إصلاح محطة 586 بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة بمدينة زليتن بعد اعتداء تعرضت له المحطة الخميس الماضي.

الجهاز أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أن الاعتداء أدى إلى فصل المسار الشرقي المغذي لجميع المدن والمناطق الساحلية (مصراتة – زليتن–الخمس- القره بوللي) والمناطق المجاورة لها حتى يتمكن فريق الصيانة بالمنظومة من إصلاحها وإعادة ضخ المياه من جديد.

ولفت إلى أنه سيجري تفريغ مليون متر مكعب من خط المياه ليتمكن فريق الصيانة من العمل على إصلاح المسار الشرقي، موضحاً أنه سيستمر تغذية وضخ المياه إلى مدينة طرابلس عبر المسار الأوسط بمعدل 410 آلاف متر مكعب يوميّا.

وقال الجهاز إلى أن الاعتداء هو الثالث خلال هذا الشهر حيث وقع اعتداءان الأول بمنطقة السدادة والثاني بمدينة الخمس، مطالباً السلطات المحلية والشرطية والمسؤولين في تلك المدن بالتعاون من أجل حماية هذا المسار المار بمدنهم ومناطقهم ووضع حد لوقف مثل هذه الاعتداءات كالتوصيلات غير الشرعية.

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