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مصرف شمال أفريقيا يُوفّر فروعاً بديلة لمناطق الاشتباكات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرع مصرف شمال أفريقيا بتقديم خدمات لعملائه عبر فروع بديلة لمن لديهم حسابات في فروع مناطق الاشتباكات التي تشهدها طرابلس منذ أبريل.

ووفق ما أعلن عنه شمال أفريقيا فإن عملاء المصرف في فرع قصر بن غشير يمكنهم الحصول على خدماتهم من خلال فرع الأمان في سوق الجمعة، بينما خصص المصرف فرع منطقة الظهرة لتقديم الخدمات لعملاء فرع صلاح الدين.

كما أشار المصرف في إعلانه إلى أن كافة الزبائن بفرعي وادي الربيع والسبيعة يمكنهم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف من فرع سوق الجمعة مشيرا إلى أن فروع المصارف في منطقتي السبيعة وسوق الخميس ما زالا يقدمان خدماتهم بشكل اعتيادي للزبائن باستثناء السيولة النقدية التي يمكن الحصول عليها من فرع سوق الجمعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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