المتوسط:

قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء، عبد السلام الحاسي، إنَّ طائرات سلاح الجو استهدفت معسكر النقلية الذي يتمركز فيه قادة الميليشيات المسلحة حسب قوله.

ووصف الحاسي، ما يروج له إعلام حكومة الوفاق الوطني باستهداف فندق ريكسوس بـ «المسرحية».

وأشار الحاسي، إلى أنَّ الطيران الحربي استهدف آليات مسلحة لميليشيا غنيوة الككلي المتمركزة في الجانب الغربي لحديقة الحيوان بأبي سليم.

The post آمر «غرفة المنطقة الغربية» يكشف آخر تطورات معركة طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية