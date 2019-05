انتشار دوريات أمنية على مداخل تاجوراء

المتوسط:

قام رئيس الدعم المركزي بفرع تاجوراء، بجولة أمنية للمجاهرة بالأمن، وذلك في الوقت الذي تنتشر فيه الدوريات التابعة للفرع في مداخل بلدية تاجوراء وحماية الطوق الهلالي للعاصمة وضواحيها.

وكانت كل الوحدات موجودة خلال هذه الجولة الأمنية، وهي وحدة مكافحة الإرهاب سرية الاقتحام ووحدة مكافحة الشغب ووحدة الدوريات والتمركزات الأمنية ووحدة التحري والقبض التابعين للفرع.

وشدَّد رئيس الفرع على كافة الوحدات بأخذ الحيطة والحذر والحزم في أداء الواجب الأمني والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وحماية مؤسسات الدولة الحيوية.

