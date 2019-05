بسبب الاشتباكات.. توفير فروع بديلة لمصرف شمال أفريقيا

المتوسط:

قام مصرف شمال أفريقيا بالشروع في تقديم خدمات لعملائه عبر فروع بديلة لمن لديهم حسابات في فروع مناطق الاشتباكات التي تشهدها طرابلس منذ يوم 4 أبريل الماضي.

وأشار المصرف، إلى أنَّ عملاء المصرف في فرع قصر بن غشير يمكنهم الحصول على خدماتهم من خلال فرع الأمان في سوق الجمعة، بينما خصص المصرف فرع منطقة الظهرة لتقديم الخدمات لعملاء فرع صلاح الدين.

ولفت المصرف، إلى كافة العملاء بفرعي وادي الربيع والسبيعة يمكنهم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف من فرع سوق الجمعة.

