«مصرف الجمهورية»: توفير السيولة النقدية لكافة العملاء

المتوسط:

أفاد مصرف الجمهورية فرع البطنان، بـ توفر السيولة النقدية لكافة عملائه اعتبارا من اليوم الأحد.

وأشارت إدارة مصرف الجمهورية، إلى أن سقف السحب النقدي سيكون 500 دينار لكل فرد، كما أشارت إدارة المصرف في إعلانها لعملائها إلى أن عمليات السحب ستستمر طيلة أيام شهر رمضان دون إيضاح عن إجمالي قيمة المبالغ المتحصل عليها من المصرف المركزي.

وقد أعلنت إدارة المصرف، في وقت سابق عن ورود مرتبات في عدد من القطاعات العامة على رأسها مرتبات مديرية الأمن ووزارة الزراعة ومصلحة الطيران المدني، بالإضافة إلى مرتبات موظفي جهاز الحرس البلدي عن شهري أبريل ومايو.

