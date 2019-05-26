فوز الكوري الجنوبي بونغ جون-هو بالسعفة الذهبية في مهرجان كان

العنوان_كان

فاز المخرج الكوري الجنوبي، بونغ جون-هو، بأرفع جائزة في مهرجان “كان” للأفلام.

ومنحه المهرجان جائزة السفعة الذهبية عن فيلمه “الطفيلي”، وهو كوميديا سوداء تستكشف تفاعل العلاقات بين الطبقات الاجتماعية.

وبونغ هو أول مخرج كوري يفوز بالسعفة الذهبية. ولكنه شارك في المهرجان من قبل، وعرض له فيلم “أوكجا”، الذي كان مثيرا للجدل نوعا ما، في 2017، وهو من إنتاج شركة نيتفليكس.

وهذا هو العام الثاني الذي لا يعرض فيه أي فيلم من إنتاج نيتفليكس، في الوقت الذي ما زالت تجري فيه محادثات بين الشركة العملاقة ومهرجان “كان”، الذي يعترض على تخصصها في عرض الأفلام على الإنترنت وليس في صالات السينما.

واختتم المهرجان دورته بعد 11 يوما من مراجعة ومشاهدة عدد من الأفلام الجديدة، والأفلام الوثائقية.

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