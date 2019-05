المتوسط:

قام عددٌ من أعيان ومشايخ مدينة الزنتان بإجراء زيارة تفقدية لجرحى قوات الجيش في مستشفى ترهونة.

وأكد وفد الأعيان والمشايخ للجرحى، دعمهم لهم وللقوات المسلحة في حربها ضد الميليشيات والتنظيمات الإرهابية المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

ولفت الأعيان، إلى أن قوات الجيش المشاركة في معارك تحرير طرابلس هي من كافة المدن الليبية.

