قام فريق الهلال الأحمر الليبي فرع الشاطئ، بتوزيع مساعدات على عدد من الأسر في بلدية وادي الشاطئ.

كما تم توزيع نحو 800 سلة غذائية متكاملة، تضمنت عددا من السلع الأساسية، وذلك بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي، وصندوق الزكاة بوادي الشاطئ.

جديرٌ بالذكر، أنَّ أن هذه المساعدات مقدمة من منظمة عام التسامح للأعمال الخيرية.

