التكبالي: الرئاسي اتخذ خطوات عملية لتقسيم ليبيا

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن خروج بعض النواب المقاطعين للمجلس والذين لم يحضروا جلساته والمجاهرة بتشكيل مجلس نواب في طرابلس جاء لهدم آخر صرح يحوي كل الليبيين في بوتقة واحدة.

التكبالي أشار في تصريحات صحفية إلى قيام المجلس الرئاسي باتخاذ خطوات عملية لتقسيم ليبيا دون الالتفات لمجلس النواب باعتباره الجسم الشرعي ، وذلك بدعم قطري لتنفيذ المخطط حسب قوله.

ونوه التكبالي إلى أن المال القطري والدعاية المركزة لإعلام الإخوان لعب دورا كبيرا لمحاولة تشويه الجيش والبرلمان وتعميق الانقسام وتبريره، محذرا قطر من التسويق لتقسيم ليبيا لتحقيق أطماعهم في احتكار مصادر الغاز والنفط الليبي بحسب التكبالي.

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