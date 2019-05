المتوسط:

قال آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد، خالد المحجوب، إنَّ كل الضربات الجوية التي تقوم بها الطائرات الحربية استهدفت مواقع عسكرية فقط، نافيًا استهداف أي موقع مدني.

وأكد المحجوب، استمرار العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس وفق ماهو مخطط له.

وأشار المحجوب، إلى أنَّ كل العمليات العسكرية تسير وفق ما تصدره غرفة العمليات حسب الموقف العسكري.

The post قيادي بالجيش ينفي استهداف أي مواقع للمدنيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية