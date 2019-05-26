الحاسي يوضح اخر التطورات في طرابلس.. ويكشف عن خلافات بين قوات الوفاق وحقيقة استهداف “ريكسوس”

أوضح آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء ركن عبد السلام الحاسي اخر التطورات الميدانية في العاصمة طرابلس، كاشفاً عن وجود خلافات بين قوات الوفاق على توزيع الآليات والمعدات الواردة من تركيا.

وبحسب تصريحات اعلامية فقد وصف اللواء الحاسي ما يروج له إعلام حكومة الوفاق باستهداف فندق ريكسوس بـ”المسرحية”.

وأكد الحاسي أن الطيران الحربي استهدف آليات مسلحة لقوات غنيوة الككلي المتمركزة في الجانب الغربي لحديقة الحيوان بأبي سليم.

هذا وأضاف آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية ، أن طائرات سلاح الجو استهدفت معسكر النقلية الذي يتمركز فيه قادة ميليشيات مسلحة حسب قوله.

وشنت قوات الجيش الوطني هجوما واسعاً السبت، وأستهدفت خلال الهجوم عدد من المحاور في الوقت ذاته، محرزة تقدماً ملحوظاً.

وكانت شعبة الإعلام الحربي أكدت أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة العربية الليبية تقدمت بخطى ثابتة في جميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس. مشيرة إلى أن تقدمات اليوم كانت في كافة المحاور وأهمها محور طريق مطار طرابلس الدولي.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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