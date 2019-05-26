المرج 26 مايو 2019 (وال)- قام فريق “جنة المعرفة” بتنظيم سوق خيري للأسر الفقيرة والمحتاجة ببلدية المرج وضواحيها.

هذا وشمل السوق الخيري الذي أقيم بالتعاون مع عدد من التجار أهل الخير في المدينة، الملابس الجديدة والمستعلمة للأطفال والنساء، وتوفير ألعاب ومستلزمات الأم والطفل.

وجاءت فكرة السوق الخيري التطوعي من أطفال فريق “جنة المعرفة”، الذي شُكل من إدارة مدرسة الجيل الصاعد للتعليم الأساسي العامة، بهدف تشجيع الأطفال وصقل مواهبهم وتمكينهم على مساعدة الآخرين. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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