«أمن شحات»: القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش

تمكن أعضاء وحدة التحريات بمركز شرطة سوسة التابع لمديرية أمن شحات، من ضبط تاجر مخدرات مطلوب في عدة قضايا سابقة، وبحوزته كمية من مخدرات الحشيش.

وكانت قد وردت معلومات إلى وحدة التحريات بقيام شخص مطلوب في قضايا لدي جهات أمنية أخري قيامه بالاتجار بمخدرات داخل المدينة.

وتمكن أعضاء التحريات بالمركز من ضبطه حال تواجده وقيامه بالاتجار، وبحوزته كمية مخدرات ومبلغ مالي وبحوزته مركبة آلية مستعملة في الاتجار، وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، سيتم إحالته للنيابة العامة للاختصاص.

