اللواء مادي: حكومة الوفاق رتبت مسرحية إستهداف فندق ريكسوس

ليبيا – وصف آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي ما يروج له إعلام حكومة الوفاق باستهداف فندق ريكسوس بـ”مسرحية”.

اللواء مادي كشف في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس السبت عن استهداف الميليشيات المسلحة فندق ريكسوس بعد غارة للجيش على مواقعها وذلك لإحداث بلبلة في الرأي العام المحلي والدولي وإثارته ضد القوات المسلحة وذلك بترويج أكاذيب بأن الفندق هو مقر لمجلس النواب.

وختم آمر المنطقة العسكرية الغربية حديثه بالقول :”الفندق لم يوجد به أعضاء في البرلمان وريكسوس ليس مقر البرلمان وما يروجون له لعبة خاسرة”.

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