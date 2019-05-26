خسائر بالملايين تُهدد “كهرباء الليبيين”

ما زالت الشركة العامة للكهرباء تتعرض لخسائر كبيرة نتيجة الاشتباكات المسلحة في طرابلس وأعلنت الشركة الأيام الماضية عن حجم الخسائر التي بلغت 62 مليون دينار.

وصرح رئيس المكتب الإعلامي للشركة محمد التكوري لـ218 إن الفرق الفنية لم تستطع الدخول لمناطق الاشتباكات منذ فترة إلا أنه رجح أن تكون الخسائر قد ارتفعت نحو الضعفين.

وبلغت قيمة خسائر شركة الكهرباء منذ عام 2011 نحو مليار و500 مليون دينار نتيجة الحروب وعمليات السرقة والتعديات الأمر الذي يهدد سلامة البنية التحتية للشركة التي أصبحت متهالكة وتحتاج لصيانة دورية إلا أن بعض المشاريع معلقة نتيجة خروج الشركات الأجنبية لتردي الأوضاع الأمنية بينها الشركة المنفذة لمشروع محطة أوباري التي بلغت تكلفتها أربعمئة وخمسين مليون دولار.

ووسط ضياع ملايين الدنانير والدولارات هناك خسائر معنوية تنتظر المواطن الليبي نتيجة خسائر الشركة العامة للكهرباء فالمرجح أن ترتفع ساعات طرح الأحمال في هذا الصيف إلى مستويات قياسية مع الخسائر المتكررة للشبكة العامة.

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