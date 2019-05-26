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تحريات سوسة تُلقي القبض على تاجر مخدرات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

سوسه 26 مايو 2019 (وال)- ألقى أفراد وحدة التحريات بمركز شرطة سوسه التابع لمديرية أمن شحات، القبض على  تاجر مخدرات في المدينة.

وأوضحت وحدة التحريات أنه “وردت معلومات إلينا، بقيام شخص مطلوب للعدالة في قضايا لدى جهات أمنية أخرى، قيامه الاتجار بالمخدرات داخل المدينة.

وأضافت وحدة التحريات أن أفراد التحريات بالمركز تمكنوا من ضبطه متلبسًا بحوزته كمية من المخدرات ومبلغ مالي، وبحوزته مركبة آلية مستعملة في الاتجار.

وأشارت وحدة التحريات إلى أنه عند التحقيق معه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وسيتم إحالته للنيابة العامة للاختصاص، مؤكدة في الوقت ذاته أن مكافحة المخدرات واجب ديني ووطني وإنساني. (وال-سوسه) أ م/ ع ط/ ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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