تحريات سوسة تُلقي القبض على تاجر مخدرات

سوسه 26 مايو 2019 (وال)- ألقى أفراد وحدة التحريات بمركز شرطة سوسه التابع لمديرية أمن شحات، القبض على تاجر مخدرات في المدينة.

وأوضحت وحدة التحريات أنه “وردت معلومات إلينا، بقيام شخص مطلوب للعدالة في قضايا لدى جهات أمنية أخرى، قيامه الاتجار بالمخدرات داخل المدينة.

وأضافت وحدة التحريات أن أفراد التحريات بالمركز تمكنوا من ضبطه متلبسًا بحوزته كمية من المخدرات ومبلغ مالي، وبحوزته مركبة آلية مستعملة في الاتجار.

وأشارت وحدة التحريات إلى أنه عند التحقيق معه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وسيتم إحالته للنيابة العامة للاختصاص، مؤكدة في الوقت ذاته أن مكافحة المخدرات واجب ديني ووطني وإنساني. (وال-سوسه) أ م/ ع ط/ ر ت

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