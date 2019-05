المتوسط:

أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، بأنَّ الحكومة ستبدأ بتزويد كل مناطق غرب ليبيا بالوقود من مستودعات المنطقة الشرقية، وذلك بعد قطع إمدادات الوقود عنها من مستودعات مصراتة وطرابلس.

ويأتي ذلك عقب اجتماع عقده في بنغازي وكيل وزارة الداخلية للمنطقة الغربية، مع شركة البريقة لتسويق النفط والشركات المزودة بالوقود بالمنطقة الشرقية، بحضور الناطق باسم الحكومة المؤقتة، تم فيه الاتفاق على آلية لتزويد المناطق المحررة بغرب البلاد بالوقود.

The post الاتفاق على تزويد مناطق غرب ليبيا بالوقود appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية