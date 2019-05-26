الأحمر: لن تنجح مخططات قطر وتركيا لتقسيم ليبيا

قال عضو مجلس النواب بشير الأحمر إن الإعلام القطري يروج لخطاب التقسيم وخطاب الكراهية بين أبناء الشعب الليبي منذ عام ألفين وأحد عشر ، واصفا إعلام الدوحة بالخادم لأعداء الأمة العربية والداعم لمشروع تفتيت الدول العربية.

واضاف الأحمر في تصريحات لصحيفة الاتحاد أمس أن نجاح مصر في القضاء على مشروع قطر والإخوان كشف المخططات الخبيثة لهم والقضاء عليها ، وبأن المشروع التركي الذي وصفه بالخبيث لن ينجح في الهيمنة على مقدرات الشعوب العربية في ظل رؤية الجيش الليبي للقضاء على مخططات تقسيم ليبيا ونهب ثرواتها.

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