هدية: الإخوان يسعون إلى تقسيم ليبيا

اتهم عضو مجلس النواب زايد هدية جماعة الإخوان ومن وصفهم بالميليشيات المسلحة بالسعي لتقسيم ليبيا والسيطرة على ثروات الشعب الليبي ، لافتا إلى تحرك القوات المسلحة للحفاظ على وحدة واستقرار التراب الليبي.

هدية أكد في تصريحات صحفية أن الإعلام القطري يشن حملة لتشويه الجيش الذي يسعى لتحرير طرابلس من قبضة الجماعات المسلحة ،منوها إلى أن الدعم التركي الأخير لمن وصفهم بميليشيات طرابلس يأتي بعد خطاب أردوغان للشعب الليبي والذي أظهر دعمه الكبير للإخوان في ليبيا لسيطرتهم على أموال النفط ومراكز القرار، مشيرا إلى وجود مخطط تركي للتوسع في شمال أفريقيا عبر ليبيا ومواصلة استفزاز الدول العربية بدعمها للإخوان ومحاولة عرقلة العمل العربي المشترك لإرساء الاستقرار في المنطقة حسب قوله.

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