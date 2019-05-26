خروج 6 محطات كهربائية جنوب طرابلس عن الخدمة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن خروج ست محطات عن الخدمة نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس منذ شهر أبريل الماضي.

وذكرت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، مساء أمس، أنه نتيجة للاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة فقدت التغذية عن محطات الثلاثين كيلو فولت وهي التبة والمدفعية والغازات والنهر الصناعي.

كما وأعلنت الشركة فصل خط المنارة- قصر بن غشير الأمر الذي أدى لانقطاع الكهرباء عن محطتي المنارة والسجاد، مشيرة إلى أن الفرق الفنية التابعة للشركة لم تتمكن من الدخول إلى المواقع المطلوبة لإجراء عمليات الصيانة لهذه المناطق بسبب الأوضاع الأمنية.

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