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القوة المساندة للجيش في الشقيقة تعلن جاهزيتها لتنفيذ تعليمات القيادة العامة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت القوة المساندة للجيش في منطقة الشقيقة والمكلفة بحماية الطريق العام من مدينة مزدة الى مدينة غريان أعلنت في بيان عن جاهزيتها لتنفيذ تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار عملية تحرير العاصمة طرابلس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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