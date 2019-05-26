القوة المساندة للجيش في الشقيقة تعلن جاهزيتها لتنفيذ تعليمات القيادة العامة

أعلنت القوة المساندة للجيش في منطقة الشقيقة والمكلفة بحماية الطريق العام من مدينة مزدة الى مدينة غريان أعلنت في بيان عن جاهزيتها لتنفيذ تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار عملية تحرير العاصمة طرابلس.
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قناة ليبيا
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