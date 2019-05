المتوسط:

التقى وزير العدل لحكومة الوفاق الوطني، محمد عبد الواحد عبد الحميد، بمكتبه صباح يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019، نائب رئيس البعثة في ليبيا ستيفاني ويليامز.

وحضر الاجتماع مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون، ومدير المكتب القانوني بوزارة العدل، وعضوين عن قسم القانون وحقوق الإنسان .

وتناول الاجتماع ملف حقوق الإنسان في ليبيا والإجراءات المتخذة لإعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي يتوجب تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان نهاية العام الجاري .

كما تطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه وزارة العدل في أداء وضمان استمرار عمل مرافقها لاسيما مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

The post اجتماع وزير «عدل الوفاق» مع نائب رئيس البعثة الأممية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية