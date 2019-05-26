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“تعليم المُؤقتة”: مشاريع تطويرية في القبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بوزارة التعليم في الحكومة المؤقتة بتنفيذ عدة مشاريع في مجالات الإنشاء والصيانة والتحوير والتطوير في بلدية القبة حيث تم الشروع في إنشاء مبنى إداري لديوان مراقبة التربية والتعليم القبة فضلا عن مشاريع إضافة لفصول دراسية بالطابق الثاني كملاحق بعدة مدارس وصيانة عدة مدارس أخرى.

كما تم صدور عدة قرارات أخرى من مجلس الوزراء بالحكومة المؤقته بإنشاء مدرسة وفق نموذج (اثني عشر فصلا) بحي القبة الشمالي وصيانة وتحوير وإضافة فصول دراسية بعدة مناطق من بلدية القبة بكل من عين مارة والدبوسية ولملودة وهي الآن في طور التجهيز وتكليف شركات لتنفيذ هذه المشاريع التي ستساهم بشكل كبير في حلحلة إشكالية الكثافة الطلابية بالمؤسسات التعليمية.

وتأتي هذه التحسينات في ظل ما توليه مراقبة التربية والتعليم ببلدية القبة من اهتمام بتطوير وتحسين العملية التعليمية لا سيما فيما يتعلق بالمباني التعليمية في ظل تزايد الكثافة الطلابية بمختلف مناطق وأحياء بلدية القبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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