المتوسط:

أقيم صباح اليوم الأحد الموافق26 / 05/ 2019 م بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، أداء مراسم القسم القانوني لعضو المجلس البلدي الرياينة، البشير عبدالله عمر، أمام وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر.

وشارك في هذه المراسم، مدير إدارة شوؤن المحافظات والبلديات صلاح فطح.

The post عضو بلدي الرياينة يُؤدي القسم القانوني أمام وزير «محلي الوفاق» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية