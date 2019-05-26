العميد خالد المحجوب: العمليات العسكرية في طرابلس تسيّر وفق ما هو مخطط له

بنغازي 26 مايو 2019 (وال)- أكد آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب اليوم الأحد، استمرار العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس وفق ما هو مخطط له.

وأوضح العميد خالد المحجوب أن كل العمليات العسكرية تسيّر وفق ما تصدره غرفة العمليات حسب الموقف العسكري، مؤكدًا في الوقت ذاته أن كل الضربات الجوية التي تقوم بها الطائرات الحربية، تستهدف مواقع عسكرية فقط، نافيًا استهداف أي موقع مدني.

وأوضح العميد خالد المحجوب أن ضربات سلاح الجو، تتم بعد عدة مراحل آخرها الاستهداف. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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