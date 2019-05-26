داخلية الوفاق تكثف الإجراءات الأمنية في العاصمة طرابلس

كثفت الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس، ليلة البارحة من نقاط تمركزات وحداتها الأمنية، ونشرت أعداد إضافية من العناصر التابعين لها في عدة نقاط ومواقع في مختلف شوارع المدينة.

وبين مكتب الإعلام التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لحفظ الأمن.

ونشرت الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور لدوريات مختلفة تابعة مكتب المدينة القديمة التابع للإدارة العامة للدعم المركزي.

وأظهرت الصور التي نشرتها وزارة الداخلية، تواجد مكثف لأفراد الشرطة في عدة نقاط من مدينة طرابلس، إضافة إلى قوات أخرى يرتدي عناصرها بزات عسكرية ويضعون أقنعة على وجوههم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

