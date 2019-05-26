انطلاق مسابقة عام التسامح لحفظ وتجويد القرآن بالمرج

انطلقت في مدينة المرج ظهر اليوم، مسابقة عام التسامح الرمضانية الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم.

وتشمل المسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا للأعمار التي لا تتجاوز خمسة وعشرين عاما ونصف القرآن للذين لا تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاما وربع القرآن للذين لا تتجاوز أعمارهم خمسة عشر عاما ، وقد خصصت مبالغ مالية للفائزين تتراوح ما بين خمسة عشر ألف دينار وعشرة آلاف دينار ، وتتواصل المسابقة لعدة أيام يتنافس فيها تسعون متسابقا ويشرف عليها عدد من المشائخ ومحفظي القرآن الكريم.

وتقام المسابقة برعاية منظمة عام التسامح الرمضانية وجمعية الهلال الأحمر الليبي وإشراف مكتب أوقاف طبرق.

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