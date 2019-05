ناقلة محملة بـ30 ألف طن «نافثا» تغادر ميناء البريقة

#مرسى_البريقة~تم تسفير ناقلة النافثا NORD GERANIUM التى ترفع العلم الدينماركي شحنت كميتها من منتج النافثا حوالى 30 الف طن تقريبا تتجه بهذه الشحنه الى مالطا#العمليات_البحرية_شركة_سرت_للنفط

