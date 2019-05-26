ناقلة محملة بـ30 ألف طن «نافثا» تغادر ميناء البريقة

غادرت ميناء البريقة، ناقلة ترفع العلم الدنماركي، محملة بحوالي 30 ألف طن تقريبًا من منتج النافثا.

وغادرت الناقلة التي تحمل اسم «NORD GERANIUM» أمس بشحنتها إلى دولة مالطا، وفق ما أوردت صفحة ميناءي البريقة والزويتينة النفطي، التابعين لشركة سرت للنفط.

#مرسى_البريقة~تم تسفير ناقلة النافثا NORD GERANIUM التى ترفع العلم الدينماركي شحنت كميتها من منتج النافثا حوالى 30 الف طن تقريبا تتجه بهذه الشحنه الى مالطا#العمليات_البحرية_شركة_سرت_للنفط Posted by The oil port of Brega trade on Saturday, May 25, 2019

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

