بلدية بنغازي تُؤكد حرصها الدائم من أجل المحافظة على معالم المدينة التاريخية

بنغازي 26 مايو 2019 (وال)- أكد المجلس التسييري لبلدية بنغازي اليوم الأحد، حرصه الدائم المحافظة على ذاكرة المدينة التاريخية التي ترجع إلى ما قبل التاريخ الميلادي، والعمل على كل ما من شأنه الحفاظ على معالم المدينة التاريخية.

وطالب المجلس التسييري لبلدية بنغازي المواطنين لتوخي الحذر والدقة، حيال كل ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من أخبار لا صحة لها.

وأوضح المجلس التسييري لبلدية بنغازي أنه تم إدراج مشروع ترميم “منارة بنغازي”، التي تُعد رمز المدينة وبلديتها، إضافة إلى العمل على صيانة وترميم الكاتدرائية الشهيرة وقُبتيها والملاحق في أطرافها، ودراسة إمكانية أن تكون الكاتدرائية مقرًا لمتحف مدينة بنغازي التي لا يوجد فيها متحف، يضم القطع الأثرية لها.

وأشار المجلس التسييري لبلدية بنغازي إلى أنه تمت زيارة في وقت سابق لمبنى الكاتدرائية الشهيرة رفقة مراقب الآثار بنغازي، والاتفاق على تنظيف الكنيسة واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها، باعتبارها معلماً من معالم بنغازي التاريخية. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال